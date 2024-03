Inflazione addio: ecco le 4 città dove i prezzi stanno scendendo: Oscillazioni vertiginose nel 2023. L’Inflazione tendenziale nelle grandi città capoluogo italiane è passata mediamente da quasi il 10%, o poco sotto, a valori spesso negativi, in area deflazione e ...ilsole24ore

addio a 68 anni a Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball: Milano, 8 mar. (askanews) - addio al creatore del popolarissimo fumetto e cartone animato giapponese "Dragon Ball", Akira Toriyama, morto all'età di 68 anni. Pubblicato per la prima volta nel 1984, ha ...stream24.ilsole24ore

La Bce lascia i tassi invariati al 4,5%. Tagliate le stime sull’Inflazione: Lo scrive lo staff del Mattarello Streetfood di Bari, in via Giuseppe Bozzi 24, per ricordare pubblicamente il collaboratore morto per una malattia congenita.bari.repubblica