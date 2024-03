Individuato il tassista che a Torino rischiava di far saltare un trapianto per 6 euro | “Lo ascolteremo”

Torino, il tassista rischia di far saltare un trapianto per 6 euro. La cooperativa: «Individuato l'autista, ora vogliamo capire»: Taxi Torino avvia un procedimento disciplinare per far luce su ciò che è successo il 3 febbraio. Kanda, muratore maliano di 50 anni, era stato chiamato d’urgenza alle Molinette per la disponibilità di ...torino.corriere

Rapina in casa a Olbia: madre e figlia minacciate e immobilizzate da quattro uomini armati: Rapina in casa a Olbia: madre e figlia minacciate e immobilizzate da quattro uomini armati che sono riusciti a rubare poche centinaia di euro in contanti.lettera43

I 30 eroi quotidiani di Mattarella: ecco chi sono e le loro storie: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, 30 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine ...stream24.ilsole24ore