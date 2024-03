Indian Wells | eliminati Arnaldi e Cobolli Jasmine Paolini approda al terzo turno

(Di sabato 9 marzo 2024) AGI - Dopo il successo di Jannik Sinner, che aha battuto agevolmente l'australiano Thanasi Kokkinakis 6-3, 6-0, due azzurri sono statidal torneo californiano, primo 1000 della stagione. Matteoha ceduto in tre set, 6-7 (5), 6-0, 6-1 al numero due del mondo Carlos Alcaraz e Flaviosi è arreso in due set, 6-4, 6-4, a un altro spagnolo, Roberto Carballas Baena., numero 40 del mondo, ha giocato un grande primo set e per oltre un'ora ha tenuto testa al due volte campione Slam. Poi è salito in cattedra il numero 2 del mondo che nel secondo set ha commesso appena due errori e ha infilato 10 game di fila fino al 6-0, 4-0. "Alzare il mio livello negli scambi, anche lunghi, è stata la chiave della vittoria", ha spiegato al termine della partita lo ...

Jannik Sinner sfiderà Jan-Lennard Struff nel terzo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024 , torneo in programma sul cemento statunitense. Il tennista azzurro ha debuttato con una comoda vittoria ai ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sonego–Norrie, match valevole per il secondo turno dell’edizione 2024 dell’ATP Masters 1000 di ... (oasport)

Paolini avanti tutta, ora c'è Kalinskaya. Stop per Giorgi: Jasmine batte Maria per il settimo successo di fila e ritrova la russa battuta in finale a Dubai. Camila fuori con Noskova ...gazzetta

Indian Wells, alle 20 Sonego sfida Norrie. Mezzanotte di doppio con Sinner: Nella quarta giornata (per l'Italia nottata) di Indian Wells sono impegnati cinque tennisti italiani, che tentano di staccare il biglietto per il terzo turno. In campo Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, ...gazzetta

Tennis: Torneo Indian Wells. Arnaldi si arrende ad Alcaraz, Cobolli out: Sarà il tedesco Jan-Lennard Struff a sfidare Jannik Sinner Indian Wells (USA) (ITALPRESS) - Sarà Jan-Lennard Struff, numero 25 Atp, a sfidare ...sport.tiscali