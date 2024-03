Indian Wells | Alcaraz batte Arnaldi e va al terzo turno

(Di sabato 9 marzo 2024) (Adnkronos) – Carlos, numero 2 del mondo,Matteoper 6-7 (5-7), 6-0, 6-1 nel secondodell’Atp Masters 1000 di. Dopo il successo con l’azzurro, lo spagnolo affronterà il canadese Felix Augier-Aliassime nella marcia di avvicinamento allo scontro con Jannik Sinner. L’iberico e l’altoatesino sono destinati a sfidarsi in semifinale,

Prosegue il Masters 1000 di Indian Wells con la giornata di sabato 9 marzo , che completerà il quadro dei due tabelloni dopo il secondo turno. In campo al maschile Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, ... (sportface)

Paolini avanti tutta, ora c'è Kalinskaya. Stop per Giorgi: Jasmine batte Maria per il settimo successo di fila e ritrova la russa battuta in finale a Dubai. Camila fuori con Noskova ...gazzetta

Indian Wells, alle 20 Sonego sfida Norrie. Mezzanotte di doppio con Sinner: Nella quarta giornata (per l'Italia nottata) di Indian Wells sono impegnati cinque tennisti italiani, che tentano di staccare il biglietto per il terzo turno. In campo Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, ...gazzetta

Tennis: Torneo Indian Wells. Arnaldi si arrende ad Alcaraz, Cobolli out: Sarà il tedesco Jan-Lennard Struff a sfidare Jannik Sinner Indian Wells (USA) (ITALPRESS) - Sarà Jan-Lennard Struff, numero 25 Atp, a sfidare ...sport.tiscali