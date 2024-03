Indian Wells | Alcaraz batte Arnaldi e va al terzo turno

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 9 marzo 2024) (Adnkronos) – Carlos, numero 2 del mondo,Matteoper 6-7 (5-7), 6-0, 6-1 nel secondodell’Atp Masters 1000 di. Dopo il successo con l’azzurro, lo spagnolo affronterà il canadese Felix Augier-Aliassime nella marcia di avvicinamento allo scontro con Jannik Sinner. L’iberico e l’altoatesino sono destinati a sfidarsi in semifinale, in un match che potrebbe consentire a Sinner di effettuare il sorpasso in classifica. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .