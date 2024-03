Indian Wells 2024 | Arnaldi lotta ma cede ad Alcaraz | Cobolli fuori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Nottata negativa per i colori italiani nel Masters 1000 di. Matteohato contro Carlos, ma dopo 2 ore e 11 minuti di gioco ha dovutore in tre set, con il punteggio di 6-7(5) 6-0 6-1. Il sanremese ha disputato un’ottima partita, tenendo testa al numero 2 del ranking nel primo set, scivolato via in grande equilibrio. L’azzurro infatti si è riscattato subito dopo il break subito, ristabilendo la parità e forzando piano piano il parziale al tie break. Quisi avvantaggia ma viene ripreso, salvo poi chiudere al servizio 7-5 sfruttando un errore disul 5-5. A questo punto però finisce sostanzialmente la partita dell’azzurro e comincia quella del murciano, che riesce a porre un freno ai tanti errori ...