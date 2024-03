Incidente | muore in ospedale l’automobilista ferita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024) San Giovanni in Persiceto (Bologna), 9 marzo 2024 – Non ce l’ha fatta la donna di San Matteo della Decima che mercoledì mattina era rimasta coinvolta in un tremendostradale che si era verificato a circa duecento metri da casa sua. La vittima è Lidia Borghesani, 73 anni, moglie di Mauro Corsini, personaggio noto nella popolosa frazione di Decima ed è morta giovedì sera all’Maggiore di Bologna, dove era stata ricoverata in gravi condizioni. La signora faceva la camiciaia e ha condotto questa attività professionale al suo domicilio, dotata di una macchina professionale, fino al raggiungimento della pensione. Lascia anche un figlio. Il marito, Mauro, è attivo nel volontariato così come in parrocchia. Lidia, secondo quanto si è potuto apprendere, stava rientrando a casa dopo avere fatto la spesa: era alla guida della sua Toyota ...