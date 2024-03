In piazza oggi ci siamo noi Niente mimose | ma diritti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) E’ stato un 8 Marzo alternativo, colorato, e soprattutto senza retorica d’ordinanza, che spesso accompagna certe date. Parliamo della manifestazione “transfemminista“, organizzata dal collettivo TransfemPg. Tra slogan, cartelli, e macchie di fucsia (dai capelli agli accessori) i temi al centro dell’evento sono il diritto all’aborto e alla salute, e poi la giustizia, la conquista della parità, non solo a parole. La sfilata è partita infatti dal consultorio di via XIV Settembre, uno dei soli tre rimasti attivi in città. Dallala denuncia per la condizione di questi servizi, "ospitati in strutture fatiscenti - racconta un’attivista - che devono tornare a essere spazi sicuri. Vogliamo ambulatori, benessere psicologico e sessuale, luoghi d’incontro e comunità, educazione all’affettività e alla sessualità". Nei cartelli si legge: "La minigonna non stupra". Ed ...