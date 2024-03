Imprese rosa | altro calo Sono meno di 1 su 4 La crescita del terziario scende la ristorazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) di Matteo Marzotti AREZZO Commercio al dettaglio e all’ingrosso, ma anche agricoltura attività manifatturiere,, attività scientifiche e tecniche, ma anche costruzioni. Ecco la fotografia dellefemminili sul territorio aretino. I datiquelli forniti dalla Camera di Commercio Arezzo-Siena. Per la precisione alla data del 31 dicembre scorso in provincia di Arezzo erano attive qualcosa come 8.440femminili. Un numero che tiene conto di quelle realtà in cui la partecipazione di controllo e proprietà è detenuta in maggioranza da donne. Numero che rispetto allo stesso periodo del 2022 registra una flessione di poco superiore al due per cento (-2,3%). Nel complesso l’analisi dei dati evidenzia come quasi un quarto dellearetine siano "". Per la ...