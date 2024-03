Imprese | Nicola Carè | “Sostenere le Camere di Commercio Italiane all’estero”

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di sabato 9 marzo 2024) Il deputatoall’evento organizzato da Assostero: “CCIE rete essenziale per il presidio dei mercati” Roma. “Queste realtà devono essere sostenute per incentivare le esportazionie l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale per il potenziamento delle attività di promozione del Sistema Paese. Ledisono una rete essenziale per il presidio dei mercati. Sono le vere ambasciatricidella promozione di quel Made in Italy di cui noi siamo particolarmente fieri”. Lo ha dichiarato il deputatonel corso dell’evento organizzato insieme ad Assostero per la presentazione del programma ...