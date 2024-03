Imolese | l’occasione giusta per sognare D’Amore | Serve una prova consistente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) L’anticipa e contro la Pistoiese si gioca un jolly importante per rientrare con entrambi i piedi nella corsa playoff. Calcio d’inizio al Melani contro gli arancioni di casa (ore 14.30), formazione storica che però in questi ultimi anni ha incontrato diverse difficoltà sul campo e a livello societario. La sfida odierna non avrà certo il valore del doppio spareggio playout di due anni fa, quando l’riuscì nell’impresa di salvarsi con un gol di Vona a 4 minuti dal novantesimo: un 1-0 finale che impattò la sconfitta per 2-1 di sette giorni prima in Toscana e che bastò per mantenere la categoria, persa poi un anno più tardi in un’aula di tribunale. Quel 15 maggio del 2022 fu una giornata cupa per i tantissimi cuori pistoiesi, che giunsero in massa al Galli per spingere la propria squadra a evitare la retrocessione, che invece arrivò nel ...