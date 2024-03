Imminente per i Samsung Galaxy S23 l’aggiornamento One UI 6 1

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 9 marzo 2024) Pare essere realmente ad un passo il rilascio del tanto atteso aggiornamento con One UI 6.1, per gli utenti che si ritrovano con unS23, stando almeno alle indicazioni che sono venute a galla in queste ore. Già, perché quasi a voler confermare i rumors dei giorni scorsi, quando è stato individuato un piano ufficioso per coloro che hanno deciso di dare fiducia al top di gamma lanciato sul mercato poco più di un anno fa, oggi tocca focalizzarsi su indiscrezioni che potrebbero fare la differenza. Analizziamo più da vicino la direzione che abbiamo preso nel fine setimana. Manca davvero poco per iS23 al rilascio del nuovo aggiornamento con One UI 6.1 Come stanno le cose per i possessori in possesso di unS23 ed impazienti di poter testare ...