Il vice di Colavitto | Noviello | Spero siano arruolabili almeno per la panchina» Mondonico e Prezioso in forse | Hanno problemi gastrointestinali»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Vista la squalifica per due giornate a Gianluca, oggi al Curi toccherà al suo secondo Marcoguidare la squadra dalla. E’ lo stessoa parlare della partita nel consueto appuntamento della vigilia: "Due giorni per preparare una partita non sono certo tanti. Oltretutto stamattina abbiamo avuto delle sorprese, conchefatto la nottata con. Avevamo preparato certe cose ma non sappiamo se i due giocatori sarannooppure no. Sonoimportanti, perché oltre a Spagnoli che è un attaccante che non si può regalare a nessuno, rischiamo di non avere neanchee ...