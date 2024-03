Il turno Ancona a Perugia Spal interessata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Ilinfrasettimanale appena effettuato fa slittare in avanti la trentunesima giornata del campionato di serie C, che nel girone B si disputerà quasi interamente tra domani e lunedì. Oggi infatti è previsto un solo anticipo, ma particolarmente importante per lae in generale per tutte le squadre che gravitano nei bassifondi della classifica. Alle 16,15 allo stadio Curi ilospita l’, che nell’ultimoha superato la squadra di Di Carlo ricacciandola in quintultima posizione. Il Grifo è reduce da una vera e propria batosta sul campo della Virtus Entella, dove ha rimediato una sonora cinquina, e non può permettersi di fare un’altra figuraccia. I dorici invece sono ripartiti superando il fanalino Fermana e balzando in sestultima posizione.