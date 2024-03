Il tenero gesto di un anziano pontino in omaggio a tutte le donne dell’Arma

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 9 marzo 2024) Pubblicato il 9 Marzo, 2024 Undi grande tenerezza arrivato dal cuore e che, ne siamo certi, al cuore delle destinantarie è arrivato, quello compiuto ieri da un cittadino di Aprilia. L’uomo, in occasione della festa della donna, si è recato presso la locale tenenza ed ha donato a un Carabiniere donna in servizio presso un mazzo di fiori; un dono non personale, ma simbolico, che voleva omaggiareleche fanno partedei carabinieri. Allegato al mazzo di fiori un biglietto con un messaggio: “Senza di voi noi non ci saremmo”. L’uomo ha poi voluto donare una rosa alla lapide dei Carabinieri posta all’entrata del Reparto territoriale.