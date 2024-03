Il tempo della sicurezza è finito | la guerra è tornata un’opzione di S Mentana

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 9 marzo 2024) Ilin cui potevamo ambire a un mondo relativamente sicuro è, il mondo in cui un’Europa senzasembrava essere divenuto un dato consolidato è purtroppo alle nostre spalle. Questa non è l’opinione di un pacifista rassegnato o di un fumantinofondaio, non è il pensiero di un grigio opinionista né di un rampante blogger militare. È, purtroppo, il dato che si può evincere da vari elementi, culminati nel rapido susseguirsi di tre dichiarazioni di alto profilo in meno di una settimana.Il primo è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che il 27 febbraio di fronte ai rappresentanti europei riuniti a Parigi per il vertice sullaha detto apertamente che non si può escludere l’invio di un contingente militare in Ucraina. Un’affermazione che ha collezionato rettifiche e ...