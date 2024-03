Il rugby è una partita di scacchi giocata in velocità Intervista a Federico Ruzza

(Di sabato 9 marzo 2024) Ventinove anni, padovano. Uno e novantotto per centootto. Seconda linea. Sabato contro la Scozia (Roma, Olimpico, ore 15.15, quartadel Sei Nazioni),disputerà la cinquantaquattresimaper l’Italia. Oscar Wilde sosteneva che “ilè una buona occasione per tenere lontani trenta energumeni dal centro della città”. “Era ancora l’Ottocento. Grandi e grossi sì, energumeni e selvaggi no, ormai tutti i giocatori sono educati e istruiti. Fino agli anni Settanta-Ottanta, le regole del gioco consentivano una certa anarchia e autonomia, la possibilità di regolare i conti sul campo, alla propria maniera, oggi esiste maggiore disciplina con maggiori sanzioni, e le infrazioni fanno la differenza. Insomma, tutti bravi ragazzi fuori dal campo, un po’ meno in campo”. Marco Paolini ...

Rugby a 7 - SVNS Los Angeles 2024 : tra gli uomini out i favoriti - tra le donne nessuna sorpresa. Si è disputata la prima giornata della tappa di Los Angeles del SVNS di Rugby a 7 e nella città californiana sono andati in scena sia il torneo maschile sia ... (Leggi)

Il rugby entra nella scuola. Alla media da Vinci parte un importante progetto: Matteo Cirone, presidente dal sodalizio Valdelsano: "Il concetto che vogliamo trasmettere è legato all’importanza del collettivo, alla correttezza e alla lealtà" .lanazione

LIVE Italia-Scozia 47-14, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: vittoria e spettacolo degli azzurrini