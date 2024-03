Il ritorno delle trincee sul fronte orientale ucraino

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 9 marzo 2024) Da ormai quasi un anno, la guerra nelle regioni ucraine occupate dalla Russia è diventata statica, al punto che i soldati passano gran parte del tempo tra un attacco e l’altro scavando. Le truppe di Kyjiv in prima linea hanno anche trovato un nuovo motto da qualche mese: «Se vuoi sopravvivere, scava», come racconta anche Luke Mogelson per il New Yorker. Nei primissimi mesi dell’invasione, l’esercitoera riuscito a ottenere numerosi successi con le sue controffensive: a settembre 2022, le forze militari ucraine hanno sfruttato l’errore di Vladimir Putin di spostare una parte massicciasue truppe a sud del Paese a difesa di Kherson (dove pareva che si sarebbero concentrati i contrattacchi degli occupati) per riprendersi la regione di Kharkiv. La controffensiva è poi davvero avanzata verso il...