Belle auto, gioielli e conti non pagati: la vita a scrocco di Riccardo Bossi anche con i soldi del partito: Prima il Rolex e i gioielli mai pagati, le cene gratis e i debiti per la benzina. Ora l’appartamento in centro a Busto Arsizio da moroso e il reddito di cittadinanza incassato per oltre tre anni e ...milano.repubblica

Il reddito di cittadinanza ai figli di Bossi. Riccardo indagato per la truffa sull’affitto: BUSTO ARSIZIO (VARESE) — Oltre dodicimila euro di reddito di cittadinanza incassato senza averne diritto, con la falsa dichiarazione di essere locatario, e quindi pagare l’affitto, di un immobile da ...milano.repubblica

