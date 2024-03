Il pensiero libero di Eziolino Capuano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 9 marzo 2024) I bookmakers lo quotano come prossimo allenatore del Liverpool e della Juventus. Ma lui ora è l’uomo giusto al posto giusto e nel momento giusto., il Mini One, il vate, il totem, da quando allena il Taranto è diventato il capopopolo. Lo abbiamo incontrato per una chiacchierata durante il ritiro, in uno di quei momenti che lui chiama il sabato del villaggio. “Vincere è desiderio di tutti, sapersi preparare alla vittoria privilegio di pochi”: 16 punti in 8 partite e nessuna sconfitta in casa. Perchériesce “a friggere i pesci con l’acqua minerale”. Il linguaggio è parte del suo successo. Migliaia di fan da tutta Italia replicano le sue perle in capuanese: un misto tra forbito e maccheronico, napoletano e toscano. Se Dante sciacquava i panni in Arno,sciacqua l’Arno nei panni. Ma vive ...