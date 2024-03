Il Papa | Ucraina abbia coraggio bandiera bianca e negozi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) "E' più forte chi vede la situazione, chi pensa al popolo, chi ha ildella, diare. Oggi si puòare con l'aiuto delle potenze internazionali. La parolaare èsa. Quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere ildiare. Hai vergogna, ma con quante morti finirà?are in tempo, cercare qualche paese che faccia da mediatore. Nella guerra in, ce ne sono tanti. La Turchia, si è offerta. E altri. Nonte vergogna diare prima che la cosa sia peggiore". Lo diceFrancesco in una intervista con la Radiotelevisione svizzera.