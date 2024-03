Il Papa | “L’Ucraina abbia il coraggio di alzare bandiera bianca | non è una resa”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 9 marzo 2024) Città del Vaticano, 9 marzo 2024 – In Ucraina c’è chi chiede ildella, della. Ma altri dicono che così si legittimerebbe il più forte. Cosa pensa? “È un’interpretazione. Ma credo che è più forte chi vede la situazione, chi pensa al popolo, chi ha ildella, di negoziare. E oggi si può negoziare con l’aiuto delle potenze internazionali”. Lo ha osservato ilin una intervista alla Radio Televisione Svizzera rilanciata dai media vaticani. “La parola negoziare – ha aggiunto – è una parolasa. Quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere ildi negoziare. Hai vergogna, ma con quante morti finirà? Negoziare in tempo, cercare ...