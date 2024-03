Il Papa | ' a Gaza la guerra di due irresponsabili'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) "Tutti i giorni alle sette del pomeriggio chiamo la parrocchia di. Seicento persone vivono lì e raccontano cosa vedono: è una. E lala fanno due, non uno. Glisono questi due che fanno la. Poi non c'è solo lamilitare, c'è la '-guerrigliera', diciamo così, di Hamas, un movimento che non è un esercito. È una brutta cosa". Lo diceFrancesco in una intervista alla Radiotelevisione svizzera in onda il 20 marzo e di cui è stata data un'anticipazione. Alla domanda se però non si debba perdere la speranza di provare a mediare, risponde: "Guardiamo la storia, le guerre che abbiamo vissuto, tutte finiscono con l'accordo".