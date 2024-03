Il nuovo piano dell’Ue per portare aiuti umanitari a Gaza | un corridoio marittimo da Cipro

Nuovo mercato di Ponticelli - piano per riaprire i negozi abbandonati da 10 anni. La proposta in consiglio comunale per riqualificare l'area e riaprire il mercato di via Lago di Scanno.Continua a leggere (Leggi)

Russia, nuove truppe e armi nucleari ai confini con la Nato. 007 lituani: «Pronta allo scontro con i Paesi Baltici»: Un progetto a lungo termine, come indicato nel report. Putin porta avanti il piano in due direzioni. Da una parte, viste le perdite subite in Ucraina, sta creando nuove capacità per un confronto a ...ilgazzettino

Barcellona-Napoli, assalto alla Champions con vista sul Mondiale per club: Tutte le paure del Napoli. Tutti i sogni (o quasi) chiusi dentro una partita che per gli azzurri è molte cose. Questione di sopravvivenza in un futuro da decifrare prima che da scegliere ...ilmattino

Meteo, in Liguria tempo variabile tra sole e nubi: di nuovo forti piogge in serata previsioni: Ha preso il via nel quadro del piano Integrato Caruggi, il progetto di street art HUB - IN in ...virgilio