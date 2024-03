“Il negoziato non è mai una resa” Il monito per la pace di Papa Francesco

(Di sabato 9 marzo 2024)lancia un nuovoper la. E lo fa parlando ai contendenti dei due grandi conflitti che toccano il nostro quadrante di mondo: quello russo-ucraino e quello israelo-palestinese. In un’interessante e approfondita intervista alla Radiotelevisione della Svizzera Italiana di cui l’emittente elvetica ha anticipato ampi stralci in attesa della messa in onda InsideOver.

Israele, 'Hamas non vuole accordo ma incendiare Ramadan': Anche la popolazione di Gaza, distrutta dalla guerra tra Israele e Hamas, si prepara per il Ramadan, il mese sacro per i musulmani. Si spera ancora in una tregua, ma l'ipotesi sembra… Leggi ...informazione

Papa: guerra in Ucraina, “non abbiate paura di negoziare”: Afferma il papa parlando della guerra in Ucraina: “Quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere il coraggio di negoziare. Hai vergogna, ma con quante morti finirà Negoziare in ...toscanaoggi

Il Papa sulla guerra Ucraina-Russia: "Kiev abbia il coraggio di alzare bandiera bianca per negoziare": Oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali. La parola negoziare è coraggiosa. Quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere il coraggio di negoziare. Hai ...tg.la7