Il Napoli segua la lezione di Luciano De Crescenzo | allarghi il tempo

(Di sabato 9 marzo 2024) I CAMPIONATI DI CALCIO SONO COME IL CINEMA «Il guaio è che gli uomini studiano come allungare la vita, quando invece bisognerebbe allargarla.» L’errore che fanno (quasi) tutti gli appassionati di calcio è quello di ragionare col retaggio di unormai passato. Il pallone non è più soggetto alle date dei calendari dell’anno in corso. Le date servono soltanto alle piattaforme e forse alle televisioni. I festival del Cinema, ad esempio, durante (e dopo) la pandemia si sono adeguati velocemente all’impasse degli eventi che inevitabilmente saltavano per via delle continue disposizioni del Governo. Come? Allargandosi permanentemente. Una rassegna oggi mantiene comunque il proprio epicentro in un periodo specifico. È pacifico. Però, può permettersi di esistere per 365 giorni filati attraverso eventi paralleli. Programmando in prospettiva presente e ...