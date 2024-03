Il Napoli pareggia col Toro e frena l' operazione rincorsa sul quarto posto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024)e Torino hannoto 1-1 nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A. Le reti nella ripresa, dopo un primo tempo dove si mettono in mostra i portieri Meret e Milinkovic-Savic. Gli uomini di Calzona si portano in vantaggio al 61? con la rete di Kvaratskhelia, su assist di Mario Rui. Tre minuti dopo, la replica delfirmata in acrobazia da Sanabria sugli sviluppi di un corner. Ilperde l'occasione di avvicinarsi alla zona Champions League e resta settimo in classifica a 44 punti, decimoa 38 punti per il Torino. L'impresa per laChampions si complica e di tanto per gli azzurri. Calzona ha un incarico a tempo e di fatto senza il raggiungimento delpotrebbe saltare. I nomi in pole per il ...