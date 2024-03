Il Napoli | Dendoncker e il caso Gravina…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 9 marzo 2024)-Torino, il giorno dopo. Oltre che su ‘X’ (Twitter), il giornalista della Rai Antonello Perillo ha detto la sua anche su Facebbok. “Tra i misteri della squadra partenopea, in questa stagione davvero molto strana, c’è quello legato a Leander. Il suo ingaggio a gennaio, seppur in prestito con diritto di riscatto, ha fatto finire Demme (che resta lautamente stipendiato fino all’ultimo euro) fuori dalle liste di Serie A e di Champions League”. Un mediano belga a“Lo stesso medianone belga (un granatiere di 188 cm che all’occorrenza può fare anche il difensore centrale) non è stato inserito nella lista europea. Finora non ha praticamente mai giocato. Eppure tanto scarso non deve essere, viste le sue 151 presenze in Premier League e le 32 con il Belgio. Se sono vere le cifre pubblicate dappertutto, il ...