Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | dove e quando si sposerà la coppia? Cosa si sa sulle attese nozze

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 9 marzo 2024) A distanza di quattro mesi dalla romantica proposta di, si avvicinano ledi. La, infatti, nei prossimi mesi pronuncerà il fatidico sì ed oggi sarà ospite di Verissimo per svelare tutte le emozioni ed i dettagli sul grande giorno.: tutto sul loroI fan diRodríguez ericordano perfettamente il giorno in cui il trentino, sportivo e modello 31enne ha fatto la sua proposta dialla sorella più giovane di Belen. Era novembre 2022 e lasi trovava in un idilliaco hotel ...