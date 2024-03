Il mangia-plastica L’ecocompattatore sbarca nel piazzale della Comparozzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Nel parcheggioscuola elementarein via Magno Magnini arriva il “-platsica“. Parliamo dell’ eco-compattatore, installato dalla Gesenu e dal Comune di Perugia con l’obiettivo di incrementare i livelli di raccolta e di riciclo delle bottiglie in PET. L’inaugurazione con il vice sindaco Gianluca Tuteri, l’assessore all’ambiente Otello Numerini, il dirigente scolastico Giovanni Tofanetti e il responsabile coordinamento servizi Umbria di Gesenu Fabrizio Valocchia. Rivolgendosi ai bambini e alle bambine, Tuteri ha spiegato che nel nostro sistema gli esseri viventi più utili sono quelli che compongono il mondoflora efauna, indispensabili per la sopravvivenza del pianeta, ma troppo spesso sopraffatti dall’uomo che, al contrario, assume comportamenti in larga parte dannosi. ...