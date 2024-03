Il maltempo non abbandona l' Italia | piogge e rovesci | ecco dove

(Di sabato 9 marzo 2024) Ilnon ci abbandonerà facilmente. Anche la prossima settimanae temporali domineranno le previsioni meteo. Abituiamoci al lato "più capriccioso e instabile della Primavera": questa è la formula con la quale il team de ilmeteo.it ha suggerito di tenere sempre a portata di mano l'ombrello. "Già dalla giornata di Lunedì 11 Marzo a rischio precipitazioni saranno parte delle regioni del Nord (Liguria ed Emilia Romagna) e soprattutto il Centro-Sud (specie versante tirrenico)", scrivono gli esperti sul sito. Attesi, quindi, "temporaleschi" e "battenti" sulle regioni Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Calabria. Non ci sarà un cambio di passo martedì 12 marzo, quando una "forte instabilità tipicamente primaverile" si registrerà in gran parte della penisolana. È ...

