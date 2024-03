Il magazziniere del Vaticano scoperto a vendere online un orologio rubato | in casa trovati 5mila euro in contanti e altra merce sospetta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 9 marzo 2024) Un dipendente delè indagato per ricettazione con l’accusa di aver tentato di riun. A condurre al rapida indagini sono state la polizia italiana e la gendarmeria vaticana. Il caso è nato dopo che la polizia ha riconosciuto in un annuncio di vendital’che era statoin, assieme ad altri oggetti, a un cittadino romano che aveva sporto denuncia per furto. Gli agenti hanno iniziato l’operazione sotto copertura: hanno contattato il venditore fingendosi interessati a comprare l’e hanno fissato l’incontro. All’incontro si è presentato un uomo di 54 anni con un’auto targata Città del: si tratta di un ...