Il gesto di Fedez che non lascia più dubbi | “L’hai voluto tu”

(Di sabato 9 marzo 2024) Ildiha dato molto da pensare. Mentre Chiara Ferragni si trova a New York per un viaggio di lavoro, il rapper ha deciso di cambiare la propria foto dal proprio profilo Instagram, mettendo uno scatto in cui compare solo lui. Niente moglie, o figli. Non finisce qui, perché il cantante sembra averdare un chiaro messaggio all’ormai probabile ex compagna. Nelle Stories di, infatti, c’è una canzone pubblicata due volte, e in una delle due occasioni viene evidenziata una parte del testo, “tu”. Insomma, il riferimento a Chiara Ferragni pare evidente. Il rapper non è neppure rientrato nell’attico per stare con i figli, Leone e Vittoria, ora che Chiara Ferragni è all’estero. Invece di raggiungere i bambini nella casa di CityLife,...