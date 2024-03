Il fruttosio e il fegato

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 9 marzo 2024) Prendete un prodotto alimentare o una bevanda che avete in casa vostra, troverete scritta nella etichetta questa sigla commerciale HFCS: High Fructose Corn Syrup. Indica la presenza dinegli alimenti. Siamo invasi da sciroppo glucosio –, che viene aggiunto nei prodotti alimentari e bevande per esaltare il gusto dolce. Più un alimento e bevanda sono dolci e più si stimola il suo consumo. Ilè uno “zucchero nascosto” in grado di stimolare l’appetito e il desiderio di mangiare. Il gusto dolce, generato dallo sciroppo di mais manipola i nostri sensi, esalta l’appetibilità e riduce la sazietà. Finiamo per essere inquinati dal. Mangiare senza conoscere ciò che verrà dentro di noi. Manipolati attraverso il gusto dolce. Un dolce inganno per vendere più. SCIROPPO GLUCOSIO – ...