(Di sabato 9 marzo 2024) Sono due "dieci" senza il 10, con prestazioni da 10 e con la fantasia che sa essere decisiva. Da una parte Albert Gudmundsson, dall’altra Andrea Colpani, gli imprevedibili che rendono più belle Genoa e Monza. Albert ha 26 anni, arriva dall’Islanda e cerca la doppia cifra in campionato: è fermo a 9, con 3 assist, e non segna dal 21 gennaio. Andrea da Brescia, due anni più giovane, uno dei tanti prodotti del vivaio Atalanta, ha trovato la sua isola felice in Brianza, fino alla Nazionale. Manca all’appello del gol-vittoria contro il Sassuolo del 28 gennaio: per lui sono 7 reti in campionato, con 2 assist. Genoa-Monza è anche uno contro l’altro. M.C.