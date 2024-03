Il diciottenne Bearman incanta tutti e arriva settimo nella sua prima gara in Ferrari davanti a Hamilton

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2024) Oliver, 18 anni, ha appena concluso la suain, nel gran premio di Jeddah ed èto(l’anno prossimo in) nono. Il Gran Premio è stato ovviamente dominato dalle Red Bull con Verstappen primo e Perez secondo. Terzo Leclerc. Chiamato a sostituire Sainz, operato all’appendicite, il giovane pilota inglese non ha esitato a far vedere da subito di che pasta è fatto. In qualifica èto undicesimo, a pochi millesimi dalla possibilità di raggiungere il q3, avendo provato la vettura soltanto qualche ora. Inè stato eccellente ed è riuscito a risalire in settima posizione, portando a casa i primi punti in Formula 1 ...