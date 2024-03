Il deficit e le colpe della politica di oggi e di ieri Chi approvò il Superbonus?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 9 marzo 2024) Al direttore - Gente rovinata, dopo una vita di accessi.Giuseppe De Filippi Al direttore - Un dubbio. I parlamentari italiani in missione a Gaza per testimoniare le sofferenze dei civili, oltre a redarguire Israele, si ricorderanno di lanciare un appello a quel che resta di Hamas ad arrendersi, uscire dai tunnel e issare bandiera bianca? Cioè la via più breve per far cessare subito la guerra e liberare gli abitantiStriscia dalla dittatura criminale che ha fatto subire loro le conseguenze delle sue azioni. O se ne dimenticheranno?Guido Salvini Suggerisco ai parlamentari in missione a Gaza – dove ovviamente è giusto andare perché è in corso una tragedia vera, tragedia causata in primo luogo dai terroristi che usano da anni i palestinesi inermi come scudi umani – di leggersi un formidabile articolo pubblicatosul Point e firmato da ...