Il corteo per l' 8 marzo e Davigo mimetizzato

Dipendenti Enel in sciopero : presidio e corteo in centro. "Fare luce sul nostro futuro". La Spezia, 9 marzo 2024 – Otto marzo di sciopero per i Dipendenti di Enel , che ieri mattina si sono ritrovati in presidio sotto la Prefettura, alla Spezia e ... (Leggi)

Corteo domani a Roma – Bonessio - Cicculli - e Luparelli (AVS) : “Domanisaremo in piazza per la pace e per dire basta a ogni guerra”. domani sabato 9 marzo noi consiglieri dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra scenderemo in piazza a Roma per sostenere le ragioni della pace e per dire basta ... (Leggi)