Il coraggioso lavoro dei musei ucraini nel recuperare e conservare le tracce dell‘occupazione russa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 9 marzo 2024) Dall’indipendenza dell’Ucraina del 1991 fino all’invasionesu vasta scala del 24 febbraio 2022, inon hanno subito grandi cambiamenti. Milena Chorna, esperta d’arte con oltre vent’anni di esperienza, che si autodefinisce «una bambina museale», ha descritto così la situazione deiin Ucraina: «Erano simili a piccole città feudali che comunicavano tra loro, ma senza grande entusiasmo, incontrandosi di tanto in tanto per corsi di formazione. Le cause di questa situazione erano in parte il passato sovietico, varie dinamiche interne e la paura di perdere le proprie collezioni. La comunità museale è molto chiusa. Tuttavia, il 2022 ha dimostrato quanto rapidamente abbiamo realizzato di poter contare solo sui colleghi nei territori più sicuri. Le persone erano abbandonate a loro stesse. Con i russi ...