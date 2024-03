Il “Cannone“ di Paganini ha bisogno di cure

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) "Stanco di viaggiare e di faticarmi in concerti ho l’intenzione di abbandonare per sempre l’esercizio del violino, il quale varrà un milione per chi volesse fare acquisto". Scriveva così Niccolòil 14 dicembre 1833 da Parigi a un amico. La tournée europea, intensa e faticosa, lo aveva fisicamente provato e l’artista meditava il ritiro e la vendita del suo Guarneri del Gesù, il prezioso. La storia andò poi diversamente.si riprese, portò a termine la tournée e il violino non solo non lo vendette, ma lo legò nel suo testamento alla Città di Genova che lo conserva gelosamente a Palazzo Tursi nelle saleane. Ilcome tutti gli strumenti ad arco necessita die di manutenzione e non a caso ci sono esperti liutai come Bruce Carlson e Alberto ...