Il Canada di Trudeau dà i numeri | “Arresti domiciliari per ‘possibile’ hate speech”

(Di sabato 9 marzo 2024) Il governo canadese, guidato da Justin, ha messo sul tavolo una proposta legislativa che ha scatenato dibattiti accesi riguardanti la libertà di espressione e i diritti civili all’interno del paese. La proposta in questione darebbe ai magistrati la facoltà di confinare a domicilio le persone qualora emergesse il timore che possano perpetrare crimini d’odio. La natura controversa di tale misura ha acceso le discussioni sull’equilibrio tra sicurezza pubblica e libertà individuale. I detrattori hanno definito il disegno di legge eccessivamente severo, avvertendo che potrebbe espandere in modo preoccupante i poteri giudiziari e comprimere la libertà di parola, ostacolando la capacità di gestire dialoghi su temi complessi. Difendendo la proposta, il Ministro della Giustizia Arif Virani ha argomentato che questa rappresenterebbe un “strumento importante” per la ...