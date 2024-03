Il Boeing 737 esce di pista | terrore all' aereoporto di Houston

(Di sabato 9 marzo 2024) Un737 Max della United Airlines è uscito didopo l'atterraggio all'aeroporto internazionale 'George Bush' di, in Texas, finendo sull'erba. L'incidente non ha provocato feriti tra le persone a bordo, 160 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Il volo era partito da Memphis. I passeggeri sono scesi dall'aereo usando le scalette e hanno raggiunto il terminal a bordo di navette. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

