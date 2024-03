Il blocco di Israele agli aiuti a Gaza sta causando una carestia peggiore di quella in Somalia | i dati

(Di sabato 9 marzo 2024) Il professor Francesco Checchi: "Se non verranno fornitiumanitari tra 6 o 12 settimane i palestinesi si troveranno in una situazione diindescrivibile,diin".

Betlemme in crisi senza pellegrini: in Cisgiordania non c’è più lavoro: All’indomani del 7 ottobre Israele ha chiuso il checkpoint 300 (quello che in tempi ... fare affidamento sulla posta israeliana e tutto è diventato più difficile. Il blocco agli ingressi ha ...repubblica

Israele-Hamas, WSJ: proposta breve tregua. Oltre 30 razzi dal Libano verso Kiryat Shmona: Intanto oltre 30 razzi sono stati lanciati dal Libano verso Kiryat Shmona, nel nord di Israele, dei quali 17 sono caduti in aree aperte e 13 sono stati intercettati dalle difese aeree dell'Idf.adnkronos

Gaza, altra tragedia: non si apre il paracadute dei pacchi lanciati dal cielo, cinque morti: In un modo o nell'altro si muore a Gaza, dove il bilancio di sei mesi di guerra è arrivato a quasi 31mila vittime. Si muore per la mancanza di beni di prima necessità, ma anche quando gli aiuti arriva ...it.euronews