Il Bayern Monaco è tornato | 8 gol al Magonza in Bundesliga

(Di sabato 9 marzo 2024) Ile per gli avversari sono dolori. Dopo il successo contro la Lazio, la squadra di Tuchel si è confermata anche incon una prestazione di altissimo livello. Partita senza storia contro ilall’Allianz Arena nella sfida valevole per la 25ª giornata del campionato tedesco. La compagine di Tuchel accorcia dalla vetta della classifica occupata dal Leverkusen, in attesa della partita della squadra di Xabi Alonso.8-1 Un’altra prestazione eccezionale di Kane, autore di una tripletta, poi Goretzka con una doppietta, a segno anche Muller, Musiala e Gnabry. Di Amiri per gli ospiti la rete del momentaneo 2-1. In zona Champions bene anche il Lipsia che vince 2-0 contro il Darmstadt e resta al quarto posto con due punti di ...