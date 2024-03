Il banchetto di nozze finisce in disgrazia | cosa ha servito lo chef 2 stelle Michelin | choc a Verbania

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Un episodio di intossicazione alimentare avvenuto nel luglio del 2021 in un rinomato ristorante, il “Piccolo Lago” di, dellostellato Marco Sacco, che ieri è stato condannato (insieme con la sua direttrice di sala) a due mesi e venti giorni di reclusione per lesioni colpose e commercio di sostanze alimentari nocive, con sospensione condizionale della pena e non menzione, ci dà lo spunto per svolgere un discorso, che avevamo in mente da tempo, sui cuochi star. Chiariamo subito che Sacco, che si è detto «addolorato» per l'episodio- una partita di vongole contaminate dal mefitico norovirus, che causa diarrea, vomito e febbre, servite crude con un risotto a un pranzo nuziale- per noi è un cittadino come ogni altro, non un bersaglio, e, pagato il suo conto con la giustizia (che comprende il risarcimento di 8mila euro agli sfortunati coniugi, ...