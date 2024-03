Ieri in Campania | tafferugli Casertana-Foggia | emessi 14 daspo All’aeroporto di Salerno prove di volo lunedì 11 marzo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, venerdì 82024. Avellino – Grave incidente stradale, con una vittima, nel territorio del comune di Bisaccia, in provincia di Avellino. Una betoniera si è capovolta mentre percorreva una strada di campagna. L’autista è rimasto schiacciato tra le lamiere ed è deceduto mentre i soccorritori lo stavano imbarcando a bordo di un’eliambulanza del 118. (LEGGI QUI) Benevento – Sarà necessario armarsi di pazienza nel week end dal 15 al 17perché “tutta Benevento soffrirà”. E’ questo l’avvertimento lanciato dal management della Società Gesesa, che gestisce il servizio idrico in città, nel corso di una Conferenza Stampa convocata presso la sede di contrada Pezzapiana per illustrare la situazione che si verrà a creare per l’interruzione totale del servizio ...