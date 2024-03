Iandolo dice sì alla candidatura a sindaco aspettando i partiti

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Mentre l’intera coalizione di centrodestra, al pari di quella di centrosinistra non riesce a fare sintesi sul candidatoal netto del diniego del giornalista Rino Genovesea correre con simboli di partito, l’Associazione metapolitca di centrodestra “Primavera Meridionale” va avanti e ufficializza il suo candidato. Come già annunciato nelle scorse settimane dal Presidente Sabino Morano, sarà il giovane Lazzaroa guidare la lista che prende il nome di “La Rondine“. La presentazione del progetto e del nuovo simbolo nel corso di una conferenza stampapresenza degli stessi Morano e, del professor Sergio Barile, Paolo Ferraro, Luigi Iavarone e Antonio Francavilla. In sala si sono visti anche il Senatore Cosimo Sibilia e soprattutto ...

VIDEO/ Elezioni in città: Primavera Meridionale è già in campo. Ecco il candidato sindaco: Non mi nascondo dietro il toto-nomi e mi dico disponibile a guidare la lista La Rondine e ... pronto a fare un passo di lato in nome di un’aggregazione più ampia”. “Iandolo è una figura storica del ...irpinianews