I tempi degli esami salvavita | Quasi due anni di attesa per fare una mammografia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) LA SPEZIA Impossibile prenotare l’ecomammella e perunadisono letteralmente biblici. A denunciare, proprio nella giornata internazionale della donna, la situazione della sanità pubblica locale su alcunie fondamentali per la prevenzione di malattie femminili è Viviana Cattani, consigliera comunale del Pd e portavoce delle democratiche spezzine. "In Asl5 non è più possibile prenotare, né in caso di richiesta da realizzare inbrevi (10 giorni), né in differita e né in programmata, un’ecomammella – spiega la consigliera dem –. Mentre per quanto riguarda la, i giorni da attendere sono ben 595. Il tema della prevenzione è sparito e non si può pensare di sostituirlo con l’attività di ...