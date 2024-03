I ricercatori argentini protestano mentre il presidente inizia a smantellare la scienza

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 9 marzo 2024) Situazione critica per lain Argentina Da quando Javier Milei è diventatodell’Argentina, ilocali denunciano una grave crisi nel settore scientifico. Le misure adottate per ridurre il deficit e l’inflazione hanno messo a rischio diversi settori di ricerca. Proteste e disappunto degli scienziati Gli accademicihanno espresso la loro indignazione sui social media e hanno organizzato proteste per le strade. Tagli alla spesa pubblica hanno messo a rischio istituti di ricerca sostenuti da CONICET. Preoccupazione a livello internazionale Recentemente, 68 premi Nobel hanno inviato una lettera a Milei esprimendo preoccupazione per la situazione dellaL'articolo proviene da News Nosh.