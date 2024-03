I pronostici del weekend 9-10 marzo | Serie A e campionati esteri

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 9 marzo 2024) Idel: in campoA, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Saudi Pro League e Premier League. Il big match di questosi gioca in Premier League con lo scontro diretto al vertice tra il Liverpool di Klopp e il Manchester City di Guardiola, impegnate con l’Arsenal in una straordinaria lotta per il titolo. I Gunners proveranno ad approfittarne battendo in casa il Brentford, avversaria alla portata. Gli allenatori di Liverpool e Manchester City, Klopp e GuardiolaTra le altre big a caccia del successo in giro per l’Europa le principali favorite sono il Bayern Monaco contro il Mainz in Bundesliga, il PSG contro il Reims in Ligue 1 e il Milan contro l’Empoli nella nostraA. Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Lipsia-Darmstadt 98 ed Eintracht ...